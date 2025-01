Ilgiorno.it - Bergamo, stangata per gli automobilisti: i parcheggi costeranno 20 centesimi in più all’ora

– Brutta notizia d’inizio anno per il portafoglio degli. Da metà gennaio,are per strada acosterà 20in più. L’aumento della sosta, il primo dopo 8 anni, è stato deciso dall’amministrazione comunale e fa parte di un sostanzioso pacchetto di provvedimenti destinati a ridisegnare, almeno in parte, regole e assetti della mobilità del capoluogo orobico. A partire, appunto, dal provvedimento che fa più male alle tasche degli, l’aumento dei costi della sosta su strada (quella sugli stalli blu), che nelle vie centrali della città passerà da 2 euro a 2,20 euro l’ora, con una sosta massima consentita di 3 ore. I provvedimenti entreranno in vigore progressivamente e riguarderanno anche la sosta sugli stalli gialli per i residenti (con la possibilità di richiedere un secondo permesso), le tariffe per le auto elettriche, il rilascio dei permessi di transito nelle Ztl, nuovi spazi di sosta per taxi e motocicli e i costi della sosta per i commercianti di Città Alta.