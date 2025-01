Thesocialpost.it - Australia, surfista scompare dopo l’attacco di uno squalo: nessuna traccia del corpo

Undi 28 anni, Lance Appleby, è stato attaccato da unoal largo della costa occidentale dell’Meridionale. Le autorità locali, insieme ai servizi di emergenza e ai volontari, hanno avviato immediatamente le ricerche, ma finora ilnon è stato ritrovato.La dinamica delSecondo i testimoni, Lance, originario di Port Lincoln, è stato attaccato intorno alle 19:00 di giovedì mentre faceva surf vicino alla spiaggia di La Graniti, nella penisola di Eyre. Un testimone, coraggiosamente, si è lanciato in acqua con una moto d’acqua per recuperare la tavola del, ma non vi eradi lui. “Non c’era propriodi questo giovane, non c’è statadi lui”, ha dichiarato l’agente di polizia Rebecca Stokes all’emittente ABC. “Dalle descrizioni dei testimoni, siamo abbastanza sicuri che purtroppo sia stato ucciso da questo