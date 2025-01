Ilfattoquotidiano.it - Assalto agli ospedali di Gaza: ignorate tutte le denunce, l’Occidente è complice

di Roberto Iannuzzi *Nelle prime ore del 27 dicembre, le forze armate israeliane hanno preso d’l’ospedale Kamal Adwan di Beit Lahiya al termine di un assedio, durato quasi una settimana, a quella che era l’ultima struttura sanitaria funzionante nel nord della Striscia di. Reparti chirurgici, laboratori, unità di emergenza, sono andati bruciati. I pazienti sono stati forzosamente rimossi.L’esercito israeliano ha affermato in un comunicato che stava operando all’interno dell’ospedale “a seguito di precedenti informazioni di intelligence sulla presenza di militanti, infrastrutture e attività terroristiche presso la struttura”. La stessa giustificazione ufficiale addotta per tutti gli altridistrutti in precedenza a. Per 15 mesi, le strutture sanitarie della Striscia sono state trasformate in teatri di guerra.