Notizie.com - Affitto: quanto può chiederti di anticipo il proprietario, il limite per legge

si può chiedere dia chi sceglie di affittare la casa? Scopriamo cosa dice lain merito. Tutti i dettagli.Chi cerca una casa in, lo sa bene si ritrova ad avere a che fare con una sempre crescente richiesta di canoni inin. Sappiamo che la cifra versata è un modo per i locatori di tutelarsi, ma attenzione questo pagamento crea molti dubbi, dunque, oggi andremo a vedere cosa dice lain merito alla caparra.puòdiil, ilper(Notizie.com)Se da un lato si trovano gli inquilini che vorrebbero in qualche modo abbassare i costi dall’altra parte troviamo gli affittuari che vorrebbero “difendersi” e avere garanzie solide. Nello specifico, però, è bene sottolineare che laè molto chiara sul punto.