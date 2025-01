Formiche.net - AfD, dall’opposizione al potere? Il rebus tedesco visto da Crescenzi

Chi confida o anche solo spera in un ridursi del peso politico di Alternative für Deutschland in occasione delle prossime elezioni politiche di febbraio, magari contando – come forse fa lo stesso cancelliere Olaf Scholz – sulla prudenza connaturata alla più recente cultura politica dei tedeschi, fa con ogni probabilità un calcolo sbagliato. E dimostra di non avere la fantasia necessaria a proiettare la storia di successi dei partiti di estrema destra nei diversi Paesi europei anche sulla situazione tedesca.Non c’è alcun dubbio, infatti, che AfD – al di là delle distinzioni ideologiche e programmatiche che la collocano in una situazione di sostanziale marginalità in Europa, insieme al gruppo dei sovranisti che comanda – ha assorbito non pochi degli atteggiamenti politici e dei tatticismi che hanno coronato di successo la storia recente di molte formazioni nazionaliste e di estrema destra del continente.