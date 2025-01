Zonawrestling.net - AEW: Will Ospreay ottiene due volte le 5 stelle nello stesso PPV a Worlds End, tutti i voti dell’Observer

Leggi su Zonawrestling.net

Ledel Wrestling Observer per l’ultimo premium live event del 2024Chesia un talento generazionale è ormai un fatto accettato da qualunque fan. Nell’ultimo PPV della AEW del 2024, però, ha sbalorditolottando ben due match a livelli altissimi. Dave Meltzer ha pubblicato sul Wrestling Observer Newsletter le sue valutazioni per AEWEnd, assegnando il massimo deia due match della serata, entrambi i quali vedevano sul ring il lottatore britannico.I match più apprezzatiIl semi main event tra Kazuchika Okada e, valido per la finale del Continental Classic, ha ottenuto la valutazione più alta della serata con 5e un quarto. Cinquepiene anche per il match trae Kyle Fletcher nelle semifinali del torneo.