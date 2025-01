Laprimapagina.it - 2024 un anno in musica

Milano. Si attendono i risultati di finedopo che il primo semestre ha chiuso in positivo il mercatole italiano con una crescita complessiva del 15,1% su un fatturato di oltre 200 milioni di euro secondo i dati Deloitte per FIMI, un risultato trainato dalla forte affermazione dello streaming premium, i cui ricavi sono cresciuti del 23%, portando l’intero segmento streaming a ricoprire l’81% del mercato grazie alla crescita complessiva del 18,1%. Segno positivo anche per il comparto fisico cresciuto del 5,7% e occupando una quota di mercato del 15%: è un risultato trainato dall’ormai costante diffusione del vinile che da solo segna +16%; diminuisce del 10,6%, invece, il segmento del cd. Ottima performance anche per il segmento delle sincronizzazioni, che chiude il semestre con una crescita del 4,5%.