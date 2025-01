Formiche.net - Un drone navale ucraino abbatte un elicottero russo. E fa la storia

All’interno del conflitto in Ucraina i sistemi unmanned hanno avuto modo di dimostrare tutte le proprie potenzialità, al punto da venire riconosciuti in modo pressoché universale come fondamentali per un’efficace conduzione delle operazioni in un contesto di guerra moderna. E questo trend non sembra affatto destinato ad invertirsi. Anzi, più il tempo passa, maggiori sono i risultati ottenuti dai sistemi a pilotaggio remoto. L’ultimo di questi risultati pare risalire alle ultime ore del 2024, quando un Uncrewed Surface Vessel (Usv) MaguraV5 sotto il controllo della Direttorato principale dell’intelligence (Gur) di Kyiv (e in particolare dell’unità nota come Gruppo 13), operante nei pressi del capo Tarkhankut nella penisola di Crimea, avrebbe usato un missile “Sea Dragon” (versione riadattata per un usodel missile aria-aria di epoca sovetica Aa-11 “Archer”) perre unda trasportoMi-8P (nome in codice Nato “Hip”).