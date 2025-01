Tremano le finestre Terremoto in Italia | il forte boato prima della scossa terrorizza i residenti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nel pomeriggio del 2 gennaio 2025, unasismica di magnitudo 1.9 sulla scala Richter è stata rilevata dai sismografi dell’INGV alle ore 17:04 (orana), ha avuto epicentro nel golfo di Baia, una frazione del comune di Bacoli, ad una profondità di 2,7 chilometri. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni o feriti. Secondo quanto riportato da numerosi, laè stata preceduta da unche ha spaventato notevolmente la popolazione locale. L’evento sismico è stato avvertito in vari comuni dell’area flegrea, tra cui Bacoli, Arco Felice, Baia, Fusaro, Monte di Procida, il tratto di via Campana che ricade nel territorio di Pozzuoli e la Solfatara. Secondo i dati forniti dall’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, una secondasi è verificata poco dopo, alle 17:30, in prossimità del lago Fusaro, questa volta a una profondità di 2,4 km.