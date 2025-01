Terzotemponapoli.com - Tempestilli su Pellegrini: “Essere profeti in patria è sempre difficile”

L’ex dirigente sportivo Antoninoha condiviso le sue opinioni sul momentoche sta attraversando Lorenzo, capitano della Roma, durante un’intervista rilasciata a Radio Goal, trasmessa in diretta su Kiss Kiss Napoli. Il suo intervento ha toccato temi delicati, tra cui la pressione diun simbolo della propria città, le difficoltà in campo e il peso del contratto del calciatore.La difficoltà diun simbolo romanoha sottolineato come per, romano e capitano della squadra, sia particolarmente complicato affrontare le critiche nei momenti di difficoltà:“instato, a parte i casi eccezionali. Quando le cose non vanno bene, il punto di riferimento èil romano che porta la fascia al braccio”, ha dichiarato.