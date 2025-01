Formiche.net - Sviluppato in Regno Unito il primo orologio atomico per scopi militari. Di cosa si tratta

Similmente a quanto sta già accadendo per le tecnologie relative alle intelligenze artificiali, anche le tecnologie quantistiche stanno registrando una serie di progressi tecnici che ne prefigurano un vasto spettro di applicazioni, sia in ambito civile sia militare. Nel, il Defence science and technology laboratory (Dstl) del ministero della Difesa haunbasato su tecnologia quantistica per la conduzione di operazioni. Lo sviluppo di questo sistema è parte degli sforzi di innovazione condotti dalla Difesa britannica, la quale ha destinato 28 milioni di sterline in ricerca e sviluppo.Riguardo a questo raggiungimento il ministro della Difesa e dell’industria di Londra, Maria Eagle, ha affermato: “L’integrazione di tecnologie all’avanguardia nelle capacità esistenti esemplifica l’impegno del governo per l’innovazione nel settore della difesa e per garantire che le nostre Forze armate abbiano il miglior equipaggiamento possibile per mantenerci sicuri in patria e forti all’estero”.