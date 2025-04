Linkiesta.it - Il nuovo numero de Linkiesta Magazine dedicato al clima che cambia

Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – In redazione sono finalmente arrivati gli scatoloni con ilprimaverile de, la rivista che realizziamo in collaborazione con il New York Times. C’è sempre un po’ di emozione nello sfogliare – e annusare (anche per voi l’odore della carta è uno dei piccoli piaceri della vita?) – per la prima volta un giornale che hai visto nascere e crescere. È il culmine di un processo che ha un non so che di artigianale: si parte con un’idea, c’è una data cerchiata sul calendario (il giorno in cui si va in stampa), e alla fine puoi toccare il risultato. Al netto degli editoriali d’apertura, focalizzati sui temi di stretta attualità, quello che vedete è uncartaceo di 192 pagine interamentealmentotico, con 22 approfondimenti che provano a snocciolare l’argomento con un approccio proattivo, orientato alle soluzioni che abbiamo e potremmo avere per frenare la corsa di un’emergenza incontenibile solo in parte.