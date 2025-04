Lanazione.it - Il femminismo si impara. Lezione pubblica al Virgilio: "Dove nasce la violenza?"

di Ylenia CecchettiEMPOLIIl lavoro è iniziato a febbraio, ieri il terzo incontro; il primo a porte aperte. Poche ma tutte motivate le studentesse che hanno scelto di partecipare al corso di “Storia del movimento femminista“ proposto dal professor Carmelo Albanese, storico e docente del Liceodi Empoli. Un corso per tutti, che assume un significato importante viste le notizie degli ultimi giorni, ma si potrebbe dire mesi, anni. L’esperimento ha suscitato clamore, "l’idea è sembrata originale – spiega il professore di storia e filosofia commentando sulle reazioni scaturite dall’annuncio di queast–, ma me ne stupisco. Insolito che nessuno ci abbia pensato prima alla luce di come va il mondo". C’è stata poi una tragica coincidenza. La presentazione dell’iniziativa ha coinciso con i femminicidi di Sara Campanella e Ilaria Sula, due giovani studentesse.