Keu il monitoraggio non convince Interrogazione in consiglio comunale

consiglio comunale. Sotto la lente, la gestione del monitoraggio ambientale delle acque. A sollevare dubbi e timori, i gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli-SiAmo Empoli che denuncerebbero presunte irregolarità sull’efficacia delle attività di controllo ambientale in un’area – lo ricordiamo – tuttora oggetto di valutazioni da parte della struttura commissariale preposta, incaricata di procedere con la messa in sicurezza del sito (un tratto della strada 429, sotto il quale sono state interrate 8mila tonnellate di materiale tossico). L’Interrogazione che sarà discussa nella prossima seduta consiliare, spiegano dall’opposizione, nasce da informazioni ricevute dal comitato civico "Assemblea Permanente No Keu". Dall’accesso agli atti presso Arpat – spiegano i gruppi consiliari firmatari dell’Interrogazione – si scopre che i monitoraggi delle acque sotterranee non vengono eseguiti da oltre un anno e mezzo. Lanazione.it - Keu, il monitoraggio non convince. Interrogazione in consiglio comunale Leggi su Lanazione.it EMPOLIKeu, si torna a parlarne in. Sotto la lente, la gestione delambientale delle acque. A sollevare dubbi e timori, i gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli-SiAmo Empoli che denuncerebbero presunte irregolarità sull’efficacia delle attività di controllo ambientale in un’area – lo ricordiamo – tuttora oggetto di valutazioni da parte della struttura commissariale preposta, incaricata di procedere con la messa in sicurezza del sito (un tratto della strada 429, sotto il quale sono state interrate 8mila tonnellate di materiale tossico). L’che sarà discussa nella prossima seduta consiliare, spiegano dall’opposizione, nasce da informazioni ricevute dal comitato civico "Assemblea Permanente No Keu". Dall’accesso agli atti presso Arpat – spiegano i gruppi consiliari firmatari dell’– si scopre che i monitoraggi delle acque sotterranee non vengono eseguiti da oltre un anno e mezzo.

Keu, il monitoraggio non convince. Interrogazione in consiglio comunale. Ne parlano su altre fonti

Keu, M5S e BE-SiAmo Empoli: "Nel 2024 nessun controllo e strumentazione danneggiata" - I gruppi consiliari del Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli-SiAmo Empoli portano in Consiglio Comunale una questione sollevata nei giorni scorsi ... (gonews.it)

No KEU: "Analisi terreni Sr429 risalgono a 2023". Il monitoraggio c'è, la comunicazione no - Lo scorso febbraio l'assessora Monia Monni annunciava il "consolidamento della messa in sicurezza" per il tratto empolese della SR429 interessato ... (gonews.it)

"Keu, verifiche sui pozzi? Nessuna comunicazione" - La connessione c’è ma è con la natura, col respiro e con la consapevolezza di sé, non con internet. In Trentino-Alto Adige e in Austria il focus emergente del turismo è sul benessere ‘immersivo’, dal ... (msn.com)