14 personaggi nuovi al museo multimediale.

Saranno 14 i prossimi inserimenti neldeiillustri di Castelnuovo e della Garfagnana. L’associazione Compriamo a Castelnuovo e Confcommercio Lucca, che sostengono le attività del, annuncianoingressi per un popolamento corposo che avverrà entro l’estate. Ogni lunedì, saranno annunciatiarrivi a partire da oggi. A fianco dei cinquegià esistenti (Ludovico Ariosto, Giuseppe Porta, On. Loris Biagioni, Fosco Maraini e Jasmine Paolini) arrivano treche hanno segnato la storia in modi e tempi diversi: il conte Giuseppe Carli, il poeta Olinto Dini e il professor Luigi Suffredini. Il conte Carli è stato grande protagonista dello sviluppo locale, fondatore del Cai, del giornale Corriere della Garfagnana e contribuì alla creazione della Fabbrica dei Tessuti (poi Manifattura Tessile Valserchio).