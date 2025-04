La dimensione catastrofica del gioco d’azzardo tra i giovani | Scommette il 38% dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni

gioco d’azzardo, più di 300 ragazzi del Machiavelli - liceo e professionale - imparano a non cadere in trappola. In cattedra Taxi1729, l’associazione di Torino che gira le scuole in tutto il Paese per sconfiggere un fenomeno in crescita: “Il 38% dei giovanissimi fra i 14 e 19 anni Scommette online”. Sabato la lezione speciale, il talk “Fate il nostro gioco” in sala consiliare, un colpo d’occhio davvero impressionante, obiettivo “sensibilizzare tutti su pericoli e conseguenze della febbre del tavolo verde”. Il progetto finanziato dal Comune rientra tra le iniziative di educazione alla legalità che le scuole inseriscono e affrontano nell’ambito dell’educazione civica. “La risposta del Machiavelli è importante – spiega Marta Gerli, assessora alle Politiche giovanili –. Ilgiorno.it - La dimensione catastrofica del gioco d’azzardo tra i giovani: “Scommette il 38% dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni” Leggi su Ilgiorno.it PIOLTELLO – Lotta al, più di 300del Machiavelli - liceo e professionale - imparano a non cadere in trappola. In cattedra Taxi1729, l’associazione di Torino che gira le scuole in tutto il Paese per sconfiggere un fenomeno in crescita: “Il 38% deissimi fra i 14 e 19online”. Sabato la lezione speciale, il talk “Fate il nostro” in sala consiliare, un colpo d’occhio davvero impressionante, obiettivo “sensibilizzare tutti su pericoli e conseguenze della febbre del tavolo verde”. Il progetto finanziato dal Comune rientra tra le iniziative di educazione alla legalità che le scuole inseriscono e affrontano nell’ambito dell’educazione civica. “La risposta del Machiavelli è importante – spiega Marta Gerli, assessora alle Politicheli –.

