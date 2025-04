Lanazione.it - Stadio nuovo, il Comitato fa il punto. Tante le criticità segnalate al Comune

Leggi su Lanazione.it

EMPOLIL’indizione preliminare della Conferenza dei Servizi per la valutazione del progetto di ristrutturazione delloCarlo Castellani presentato dall’Empoli Fc, ha visto ilsì ma non così“ attivarsi subito con l’invio agli Enti partecipanti di un documento con tutte le proprie osservazioni. Ilha sempre invitato ila valutare soluzioni meno impattanti da undi vista urbanistico e architettonico, che non prevedano attività commerciali in modo da rendere anche meno onerosa la spesa complessiva. Lesono i disagi legati al cantiere di tre anni, la viabilità, il rischio idraulico ed idrogeologico, il consumo di suolo, l’eccessiva altezza e l’esagerata capienza della nuova struttura, l’inopportuna richiesta di esenzione per 73 anni dal pagamento di Imu e Taric avanzata da Empoli Fc.