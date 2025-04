Giornate FAI di Primavera 2025 | apertura straordinaria dell’Hotel Palazzo Talìa a Roma

In occasione delle attesissime Giornate FAI di Primavera, una nuova e prestigiosa tappa si aggiunge al calendario culturale della Capitale: venerdì 11 aprile, dalle 16:00 alle 17:45, sarà possibile visitare l'elegante e storico Hotel Palazzo Talìa, situato all'interno del rinomato Palazzo del Nazareno, in via del Nazareno 25. Un'occasione unica per scoprire un gioiello nascosto.

