‘Due ore al telefono con Trump’ Nuovo Pignone dal Texas a Firenze

, 10 aprile 2025 – “è un centro molto importante per noi e continua a esserlo”. Parola di Lorenzo Simonelli, presidente e amministratore delegato di Baker Hughes, a margine della cerimonia di conferimento del Pegaso d’Oro della Regione Toscana all’azienda americana – texana per l’esattezza – delle tecnologie per l’energia, che è presente sul territorio con lo storico marchio fiorentino. Il riconoscimento della Regione (“Un toscano che parla al mondo” le parole del governatore Eugenio Giani) arriva a pochi giorni di distanza dalla scelta di un progetto di– robotica per il monitoraggio e l’ispezione di infrastrutture energetiche – fra i primi sei finanziati col bando per l’attrazione di investimenti esteri in ricerca e sviluppo. “Il 2024 è andato molto bene: l’energia continua a crescere, noi continuiamo a vedere un mercato positivo” le parole dell’ad originario della Val d’Orcia che ci tiene a condividere il premio con tutti i dipendenti.