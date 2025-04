Alberi tagliati a San Rossore | Sono interventi fondamentali per la sicurezza dei visitatori

Sono in corso a San Rossore le operazioni di manutenzione delle alberature nei viali della Tenuta, anche in previsione del grande afflusso primaverile che trova il culmine con le migliaia di presenze previste per Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e primo maggio. interventi fondamentali per garantire la sicurezza dei frequentatori del Parco, svolti prestando attenzione al rinnovamento arboreo e minimizzando il disturbo alla fauna". Lo rende noto il Parco di San Rossore spiegando la natura degli interventi in atto denunciati in questi giorni anche dal Comitato difesa Alberi. Le manutenzioni decise dell’ente regionale hanno riguardato prima le piante di viale del Gombo e della Sterpaia e ora si concentrano sul viale delle Aquile Randagie, la strada che collega Cascine Vecchie e Cascine Nuove. "Anche questi Alberi - spiega il Parco - Sono stati verificati dal team del professor Fabrizio Cinelli dell’Università di Pisa nell’ambito di uno specifico studio. Lanazione.it - Alberi tagliati a San Rossore: "Sono interventi fondamentali per la sicurezza dei visitatori" Leggi su Lanazione.it in corso a Sanle operazioni di manutenzione delle alberature nei viali della Tenuta, anche in previsione del grande afflusso primaverile che trova il culmine con le migliaia di presenze previste per Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e primo maggio.per garantire ladei frequentatori del Parco, svolti prestando attenzione al rinnovamento arboreo e minimizzando il disturbo alla fauna". Lo rende noto il Parco di Sanspiegando la natura degliin atto denunciati in questi giorni anche dal Comitato difesa. Le manutenzioni decise dell’ente regionale hanno riguardato prima le piante di viale del Gombo e della Sterpaia e ora si concentrano sul viale delle Aquile Randagie, la strada che collega Cascine Vecchie e Cascine Nuove. "Anche questi- spiega il Parco -stati verificati dal team del professor Fabrizio Cinelli dell’Università di Pisa nell’ambito di uno specifico studio.

Via San Martino, giardinieri del Comune in azione: tagliati gli alberi pericolanti. Taglio degli alberi e capitozzatura, a Villa Fiorelli sale la rabbia per l'unico polmone verde di zona. Deve passare la filovia, tagliati 17 alberi. Ne saranno ripiantati il doppio. Tagliati gli alberi al parco San Valentino: flash mob degli attivisti. Ruspe e alberi abbattuti: Pedemontana avanza tra le proteste. Mattanza di alberi alla zona industriale di San Salvo, tagliati decine di pini. Ne parlano su altre fonti

Anche a San Paolo d'Argon si lotta contro il tarlo asiatico - Cinquanta alberi danneggiati dal tarlo asiatico sono stati tagliati a San Paolo d'Argon. Prosegue contemporaneamente l'opera di piantumazione di nuove specie arboree che questo ospite indesiderato non ... (ecodibergamo.it)

Napoli, tagliati alberi secchi e pericolosi: 700 nuove piante a Barra e Ponticelli - Via alberi morti e pericolosi e nuove piante con il consistente intervento che riguarda il patrimonio verde della zona orientale di Napoli. Circa ... (msn.com)

Via San Martino, giardinieri del Comune in azione: tagliati gli alberi pericolanti - Alberi a rischio crollo in via San Martino, il sindaco ai privati: "Tagliate i rami entro 10 giorni" Il sindaco Roberto Lagalla, a tal proposito, aveva emesso un provvedimento con il quale aveva ... (palermotoday.it)