Dazi il sinologo | La Cina è preparata | non arretra e punta sul mercato interno

Roma, 10 aprile 2025 - Lotta tra superpotenze. Una delle due ha lanciato il guanto di sfida senza tenere conto che l’altra si erada tempo. Francesco Sisci,e direttore del think tank Appia Institute, spiega come lavive questa nuova fase di contrapposizione con gli Stati Uniti. Professor Sisci, Washington colpisce, ma Pechino risponde. Come sta reagendo il Dragone a questa sfida lanciata da Trump? “Lanon indietreggia, nemmeno di un millimetro. Sapeva che questa ritorsione sarebbe arrivata e si èda lungo tempo. Per Pechino, idi Trump non sono giunti come una sorpresa. Ha un piano B e quindi è pronta ad andare allo scontro. Mi aspetto che l’America di Trump sia a sua volta”. In che cosa consiste questo piano B? “In primo luogo, nel riportare i consumi in casa.