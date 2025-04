Lanazione.it - Frecce Tricolori, uno spettacolo. Un giorno speciale al 4° Stormo

Grosseto, 10 aprile 2025 – Non era un’esibizione, uno show nel senso tecnico del termine, era un’attività di addestramento. Ma nessuno ha probabilmente notato la differenza. Certo, la bellezza delle evoluzioni ha soddisfatto il piacere degli occhi, ma è forse il lato emotivo ad essere coinvolto per primo quando te ne stai con il naso all’insù a guardare cosa certi piloti sono in grado di fare alla guida un jet. ’Certi’ piloti, non tutti. E questi piloti ieri mattina hanno portato i loro ’Mb-339’ a volteggiare – sì, non semplicemente ’volare’, ma ’volteggiare’ – nello spazio aereo sopra la città. Non era uno show, ma un’esercitazione, ma quando lo sguardo incontra la livrea inconfondibile dellenon ragioni più con la testa, ma con il cuore, appunto. Perché, come è stato detto al loro comandante Franco Marocco ieri a fine attività, lenon passano mai di moda.