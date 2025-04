Maresca crede che il blues sarà una squadra migliore dopo lo scontro di Legia Warsaw

Maresca crede che il Chelsea sarà "una squadra migliore" dopo il loro scontro di quarti di finale della Europa Conference League con Legia Warsaw giovedì.La squadra di Maresca vanta un record del 100 % nella competizione in questa stagione e sarà favorita per la vittoria nella capitale polacca.Il blues sperarà di fare il prossimo passo verso un primo trofeo sotto l'italiano. Tuttavia, il London Club sta bilanciando le loro ambizioni europee con una spinta per assicurarsi il calcio della Champions League il prossimo mandato assicurando un posto tra i primi cinque in Premier League.E quest'ultimo, insiste Maresca, rimane la priorità."Il bersaglio principale diventa per finire i primi quattro, i primi cinque e giocare in Champions League della prossima stagione", ha detto Maresca.

