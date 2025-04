Linkiesta.it - Dentro il laboratorio che studia i cadaveri per trovare risposte sulle microplastiche

Leggi su Linkiesta.it

Uno dei mantra dei tossicologi è: «La dose fa il veleno». Qualsiasi sostanza può essere potenzialmente dannosa se assunta a volumi elevati, sebbene abbia poco senso paragonare l’acqua e il vino come ha fatto Francesco Lollobrigida, il nostro ministro dell’Agricoltura, durante una chiacchierata con la stampa lo scorso febbraio. Per quanto riguarda le, la comunità scientifica internazionale non ha ancora stabilito la soglia di esposizione necessaria affinché si manifestino effetti avversi sulla salute umana. La famigerata dose velenosa, quindi, è sconosciuta. Come abbiamo spiegato qui, la scienzaè grezza e incompleta. Il campo di ricerca è nuovo – il termine, per dire, è nato soltanto nel 2014 – e nessuno studio è finora stato capace di fornire stime di esposizione convincenti.