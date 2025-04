Lanazione.it - Tirapugni e manifesti antisemiti, tra gli indagati anche uno studente spezzino

Leggi su Lanazione.it

La Spezia, 10 aprile 2025 – C’èun giovanetra le sei persone iscritte nel registro della Procura di Parma e sospettate di far parte del Movimento Nazionalsocialista dei Lavoratori (MIns-Nsab), un gruppo di estrema destra caratterizzato da una marcata ideologia neonazista, razzista e antisemita. La notizia è trapelata ieri mattina al termine di un blitz della polizia di Stato, chiamata ad eseguire un decreto di perquisizione adottato dalla magistratura per acquisire materiale utile a corroborare le tesi dell’accusa. Nel corso dei sopralluoghi sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro tree sette armi bi, due pc e un telefono cellulare, ma altre magliette e felpe riconducibili al movimento, oltre a vari opuscoli e volantini. Non solo, nelle abitazioni dei seisono stati trovatiquadri e stampe di chiara ispirazione nazista.