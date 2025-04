Inaugurata Blind Gym la palestra per non vedenti realizzata da Bsc Rovigo con Entain

Rovigo, l'evento 'Lo sport "visto" da chi ce l'ha fatta' nel corso del quale è stata Inaugurata la 'Blind Gym' realizzata grazie al supporto della Fondazione Entain in Italia. L'iniziativa si inserisce in un percorso di collaborazione più ampio che vede Entain al fianco dell'associazione Bsc Rovigo, realtà che è stata premiata per due edizioni consecutive del Csr Award, un riconoscimento dedicato alle realtà del Terzo Settore impegnate nella promozione dell'inclusione sociale attraverso lo sport. Supportare il progetto 'Blind Gym', significa contribuire alla ristrutturazione degli spazi della palestra con l'obiettivo di potenziarne i servizi e favorire una maggiore partecipazione, soprattutto tra i giovani, alle iniziative promosse dall'associazione.

