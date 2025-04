Lanazione.it - A rischio la mensa della Rsa. Verifiche sulla gara d’appalto . Pucci: "Nel caso annulliamo"

Il consiglierelista Ferri, Filippo Mirabella, torna alla caricacasa di riposo Regina Elena. Stavolta per dire che il servizio di ristorazione è "illegittimo". Secondo Mirabella la ditta che ha vinto ladi appalto non sarebbe iscritta "nella white listprefettura di Massa Carrara – scrive Mirabella –, obbligatoria per partecipare ad unaper la gestioneristorazione nella pubblica amministrazione". Un pasticcio che se vero prevede la chiusra del contratto e una nuova. Intanto il presidente dell’azienda speciale Fabriziofa sapere che "il Cispel, ente preposto alla, si sta occupando di fare tutte lenecessarie.se ne è occupato il Cispel - dice-. Se è vero che la società non ha i requisiti, lasarà annullata".