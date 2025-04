Lanazione.it - Camaiore, torna la processione triennale dedicata a Gesù Morto

, 10 aprile 2025 – Cincindellori, olio e acqua, cosìriluce incantevole in occasione del Venerdì Santo: cadrà la sera del 18 aprile ilsecolare dove il centro cittadino celebrerà insieme religione e tradizione. Mai come oggi il significato profondo di questo evento popolare sa di pace e impegno: 80.000 cincindellori di filo di rame, sughero e stoppaccini brilleranno nei bicchieri sulle persiane e i davanzali, unica consuetudine al mondo, mentre il carro con la Pietà dei Dolori farà ingresso nella via centrale con il coro e il corteo. L’aria di fumo e le luci spente delle case, in onore del Cristo, faranno da contorno al rito. L’amministrazione ieri ha presentato l’evento, religioso ma anche dell’intera comunità, celebrato anche con la riedizione del libro di immagini e storiaalladella Pacini Edizioni, con Beatrice Cambi sales manager.