Lanazione.it - Letti nello studio legale, un b&b giù in cantina. Boom di host abusivi

Firenze, 10 aprile 2025 – Il bed and breakfast ricavato, o meglio dire quasi ’scavato’ dentro uno sto accatastato come magazzino a un tiro di schioppo dal Ponte Vecchio, entrambie pubblicizzati sulle piattaforme di locazioni turistiche. E perfino l’ufficio di un commercialista riadattato cone mobili d’antan e l’imprenditore,rappresentante di una società specializzata in ospitalità turistica in centro, che da ottobre 2023 incassava l’imposta di soggiorno senza però riversarla nelle casse del Comune. Totale evasione: 60mila euro. E nella lista c’è perfino loin zona Fortezza da Basso trasformato in affittacamere. PRESSPHOTO Firenze, rimozione delle Key Box con la sindaca Sara Funaro. Airbnb, key box, affitti brevi. Foto Marco Mori/New Press Photo Sembra davvero non esserci limite alla fantasia degli(improvvisati) almano a scorrere la lista delle strutture ’’ricettive’ di ogni genere scovate e sanzionate negli ultimi mesi.