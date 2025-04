Lanazione.it - La faida delle grucce. Benzina e pacchi bomba: è una strategia delle tensione

Prato, 10 aprile 2025 – Sei incendi nel giro di sette mesi, cinque dei quali avvenuti in rapida successione (meno di un mese), due perfino all’estero ma con un legame profondo con Prato. Oltre a un tentato omicidio e a una intimidazione: una bara lasciata a terra con sopra la foto di un imprenditore accanto all’auto in fiamme. Sono episodi tutti collegati fra di loro che gli investigatori stanno mettendo in fila uno dopo l’altro e che si inseriscono nella cosiddetta “guerra”, unafra due gruppi contrapposti di cinesi che si contendono un mercato redditizio oltre a quello della logistica, da sempre nelle mireorganizzazioni cinesi, come dimostrato dalla vecchia inchiesta Chinatruck. La guerra ora ha travalicato i confini nazionali finendo in Spagna (28 febbraio) e Francia (11 marzo) dove sono avvenuti gli ultimi incendi in magazzini di aziende di logistica collegati allo stesso proprietario di uno a Prato colpito nel triplice attacco incendiario del 16 febbraio scorso: si tratta della “Elt Express” di Zhang Di, figlio di Zhang Naizhong, identificato dagli investigatori nell’inchiesta Chinatruck come il capo di una presunta organizzazione criminale di stampo mafioso che operava fra Prato e Roma.