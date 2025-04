Lanazione.it - Garfagnana meta turistica. Progetti per promuovere il territorio montano

Un progetto strategico per la promozionedel. L’Unione Comuni, che gestisce la delega per le politiche turistiche dei Comuni componenti, ha sviluppato in questi anni diversiper rendere ilsempre più attraente. Parallelamente ogni Comune sta sviluppando sul propriodi miglioramento ambientale e rigenerazione dei centri storici. Nei Comuni dell’Unione Comunil’imposta di soggiorno è gestita in forma unitaria e tutti i proventi sono reinvestiti nelle azioni di promozione territoriale. La nuova comunità di ambito turistico, voluta dalla Regione con il recente testo unico sul turismo, sta muovendo i primi passi verso la costituzione che dovrà passare all’esame di tutti i consigli comunali interessati. Il 2025 sta diventando oggetto di interventi sulla rete sentieristica e anche sugli altri itinerari storici, quali la via del Volto Santo e la via Vandelli, che vedranno impegnata l’Unione con cantieri forestali in un progetto di oltre 100 mila euro.