Lanazione.it - Umbria, i paletti della governatrice. “E ora il Piano sanitario, liste di attesa presto azzerate”

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 10 aprile 2025 – “Queste risorse non andranno certo alla filiera del tartufo.”. La battuta dell’assessore pentastellato, Thomas De Luca, è velenosa. Arriva durante una presentazione informalemanovra fiscale da 52 milioni che ieri la presidenteRegione, Stefania Proietti e l’assessore al Bilancio, Tommaso Bori, hanno illustrato ai consiglieri di maggioranza. “Più che una manovra è un cambiamento radicale di impostazione del governo regionale” ha detto la. Ripercorrendo il lavoro fatto, Proietti ha detto che in questi giorni c’è stata “una grande occasione di riflessione anche con le parti sociali, con le parti datoriali e gli amministratori, incontrati come forse mai fatto prima da nessuna giunta regionale”. Il lavoro per definire la manovra “ci ha permesso di stare a contatto con tutti gli stakeholderregione, di percepire da loro, che siano sindacati, parti datoriali, sindaci, presidenti di provincia o altri soggetti, la necessità di parlare e dialogare, di conoscere quel che la regione fa”.