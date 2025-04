Lodi Job Day da urlo | 360 aspiranti lavoratori a caccia di un’opportunità

Lodi, 10 aprile 2025 – Più di 360 aspiranti lavoratori ieri si sono ritrovati nel chiostro del Palazzo di San Cristoforo. La sede della Provincia ha infatti ospitato il Job Day che ha permesso di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. “Uno spaccato significativo della nostra comunità e delle condizioni contemporanee del mercato del lavoro territoriale – ha spiegato il presidente della Provincia, Fabrizio Santantonio –. La risposta numericamente importante da parte dell’utenza testimonia l’efficacia del format del Job Day”. Un incrocio di tante storie differenti, unite dalla volontà di trovare un impiego. Dall’adulto in cerca di ricollocazione al neodiplomato a caccia del primo posto di lavoro fino allo straniero volto all’inserimento nel circuito occupazionale. Differenti e numerose le strade che li hanno portati a presentarsi di fronte agli stand di numerose aziende locali e agenzie lavorative, pronte a chiarirne le esigenze, sostenere colloqui o sancire accordi precontrattuali. Ilgiorno.it - Lodi, Job Day da urlo: 360 aspiranti lavoratori a caccia di un’opportunità Leggi su Ilgiorno.it , 10 aprile 2025 – Più di 360ieri si sono ritrovati nel chiostro del Palazzo di San Cristoforo. La sede della Provincia ha infatti ospitato il Job Day che ha permesso di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. “Uno spaccato significativo della nostra comunità e delle condizioni contemporanee del mercato del lavoro territoriale – ha spiegato il presidente della Provincia, Fabrizio Santantonio –. La risposta numericamente importante da parte dell’utenza testimonia l’efficacia del format del Job Day”. Un incrocio di tante storie differenti, unite dalla volontà di trovare un impiego. Dall’adulto in cerca di ricollocazione al neodiplomato adel primo posto di lavoro fino allo straniero volto all’inserimento nel circuito occupazionale. Differenti e numerose le strade che li hanno portati a presentarsi di fronte agli stand di numerose aziende locali e agenzie lavorative, pronte a chiarirne le esigenze, sostenere colloqui o sancire accordi precontrattuali.

Job day Varese: il 3 aprile a Ville Ponti la “GenZ” incontra il mondo del lavoro - Organizzato dall'Ente camerale, dal Centro per l'Impiego di Varese e dall'Ufficio Scolastico Territoriale, in collaborazione con diverse Agenzie per il Lavoro , il Job Day Varese è un punto di ... (varesenews.it)