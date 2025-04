Lanazione.it - Nasce il Centro delle Arti. Un Polo museale a Lucca

un nuovoespositivo di valenza internazionale e che offrirà una programmazione continua e di alta qualità con mostre, conferenze, incontri e proiezioni. Il progetto di quello che diventerà il nuovodiè stato presentato ieri mattina nei locali dell’ex cinema Nazionale e del dopolavoro della Manifattura Tabacchi alla presenzaautorità locali. Si tratta di Luoghi rimasti nel cuore di molti lucchesi che, dopo anni in disuso, torneranno finalmente a risplendere grazie all’importante investimento (circa 10 milioni di euro) della Fondazione Cassa di Risparmio die della Fondazione Ragghianti. I lavori per la ristrutturazione dell’immobile (oltre 2mila metri quadrati), affidati a Too Studio di Reggio Emilia, inizieranno nei prossimi mesi e saranno ultimati tra un paio di anni.