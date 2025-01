Agi.it - Spari contro la segreteria del deputato anti abusivi di Licata

Leggi su Agi.it

AGI - Intimidazione ai danni delregionale del Movimento Cinque Stelle, Angelo Cambiano: ignoti hanno sparato alcuni colpi di arma da fuocole vetrate dell'edificio che ospita lapolitica, in corso Serrovira, a. Sul posto è intervenuta la polizia e la scientifica che ha eseguito i rilievi. L'ex sindaco, in passato, è stato bersaglio di diverse intimidazioni legate alle demolizioni degli immobili. Quarantatré anni, insegnante di matematica negli istituti superiori, è stato prima vice sindaco di, poi sindaco e, infine, dal 2022,all'Ars con il Movimento cinque stelle. Angelo Cambiano, oggi bersaglio di una pesante intimidazione dopo che ignoti hanno esploso quattro colpi di pistolale vetrate della suapolitica a, in passato è stato al centro delle cronache nazionali per avere avviato, primo in questo grosso centro dell'Agrigentino, le demolizioni degli immobili