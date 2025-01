Ilgiorno.it - Sirene di notte fra scazzottate e ubriachi fradici

Qualcuno, come al solito, ha alzato troppo il gomito. E così la nottata di San Silvestro ha avuto la sua buona dose di schiamazzi,e intossicazioni etiliche. L’episodio poiù eclatante a Vimercate, dove intorno all’1.15 è scoppiata una rissa in piazzale Guglielmo Marconi, nella quale è rimasto coinvolto anche un giovane di 19 anni, finito in ospedalle per sua fortuna solo in codice verde, anche se è stato necessario l’intervento dei carabinieri. Ad aprire le danze degli interventi, quando non era ancora scoccata la mezza, era stato però un ragazzo di 22 anni che a Ornago si è sentito male per un’intossicazione etilica in via Bellusco. I soccorritori sono statii costretti alle 23.27 ad accompagnarlo in codice giallo all’ospedale di Vimercate. Un ragazzo di 20 anni è stato invece soccorso, poco dopo mezza, in via Andrea Appiani 1, a Monza.