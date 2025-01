Ilfattoquotidiano.it - Rugbista 15enne muore nel sonno a casa dei nonni: il giorno prima si era ferito durante una partita. “Era stato controllato, ma si pensava che stesse dormendo”

Amava giocare a rugby, era il suo sport pree lo praticava con risultati eccellenti nella squadra giovanile in cui giocava. Ed èproprioladi un torneo che Samuel Staple, 15 anni, si era graffiato lo stinco. Apparentemente, nulla di strano, ma ildopo, a quanto pare, il ragazzo avrebbe iniziato a stare male e vomitare e, per questo, non era andato a scuola. Era rimasto a, a letto, per dormire e recuperare dall’infortunio, almeno secondo i, che sembra siano andati più volte a controllarlo, senza notare nulla di particolare. Ma è quando la nonna ha provato a svegliarlo che si sono resi conto che “Sam”, in realtà, aveva perso i sensi. E quindi hanno contattato i paramedici, cui intervento, però, si è rivelato inutile e per il giovanissimo atleta non c’ènulla da fare.