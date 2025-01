Ilgiorno.it - Rider morto in via Cadore, come è stata ricostruita la dinamica dell’incidente

Milano, 2 gennaio 2025 – Le due testimoni hanno assistito alla scena in diretta. E, in assenza di immagini di telecamere che abbiano ripreso l’incidente, i racconti concordanti si sono rivelati fondamentali per ricostruire ladello schianto purtroppo letale per il quarantaquattrenne pachistano Muhammad Ashfaq, andato in scena alle 20 di lunedì a Porta Romana. Una delle donne che hanno riferito la loro versione dei fatti agli agenti della polizia locale stava pedalando in sella alla sua bici proprio dietro l’Audi guidata da un quarantatreenne che poi si è scontrata con la bici elettrica marca Engwe che ilusava per le consegne a domicilio con l’applicazione Glovo: ha assicurato che sia la macchina che lei stessa avevano il verde. La ricostruzione dellaL’auto, che stava percorrendo viadopo essersi lasciata alle spalle piazzale Libia, ha impegnato l’incrocio semaforizzato di vialico in direzione Anfossi, ma, qualche istante dopo, la due ruote di Ashfaq, proveniente da sinistra, è andata a schiantarsi contro la parte anteriore sinistra della berlina.