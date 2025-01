Panorama.it - Piaggio Aerospace in mani turche tra prospettive e dilemmi

La notizia era ufficiosamente arrivata ai primi di novembre, quando gli immancabili “rumors” provenienti da Villanova d'Albenga (Sv) e da Roma avevano paventato la possibilità di realizzare un accordo che si traducesse in un'offerta concreta. E il 27 dicembre una nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy comunicava che il nostro dicastero aveva “autorizzato i commissari straordinari diAero Industries eAviation, le due società in amministrazione straordinaria che operano sotto il marchio, a procedere con la cessione di tutti i complessi aziendali condotti alla società turca Baykar MakinaSanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (in breve Baykar)”, che si occupa di produrre gran parte del volume di droni da guerra fatti in Turchia ed esportati in molte nazioni.