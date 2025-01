Formiche.net - Perché lo stop al gas russo dall’Ucraina non preoccupa più

L’Europa esce senza grossi danni dalloal transito del gasal’Ucraina, in virtù di una serie di azioni intraprese nel recente passato grazie al ruolo italiano con Piombino e Ravenna da un lato, e con gli accordi con l’Algeria dall’altro. Nel mezzo il contributo della Grecia, con due rigassificatori e le rotte alternative che l’Ue ha trovato e troverà, a dimostrazione di uno scenario drasticamente mutato in due anni.Europa tranquillaCi sono. Due anni fa l’interruzione dei flussi di gas russi aveva provocato una crisi energetica precisa, con riflessi su famiglie e imprese. Oggi, al netto della difficoltà strutturale in cui resta invischiata la Germania, il panorama europeo può definirsi sostanzialmente in equilibrio con gli obiettivi e non soggetto a salti nel buio. Ieri Gazprom ha chiuso la sua più antica rotta del gas verso l’Europa che attraversa l’Ucraina,l’accordo di transito è scaduto il 1 gennaio 2025.