Zon.it - Pellezzano, apertura straordinaria del Cimitero comunale nella notte dell’Epifania

Leggi su Zon.it

Anche quest’anno, per il settimo anno consecutivo, il 5 gennaio 2025, si rinnova la tradizionaledel, dalle ore 18.30 alle ore 22.30 per la visita ai defunti in occasione della.“Un momento di fede, di preghiera e di vicinanza spirituale – sottolinea il Sindaco Francesco Morra – affinchè tutti coloro che hanno perso delle persone possano essere idealmente vicino ai propri cari per far sentire la loro presenza e il loro affetto a conclusione di queste festività Natalizie”.Una tradizione, inoltre, che intende trasmettere un segno di solidarietà, soprattutto nel tempo Natalizio, nel corso del quale risulta ancora più sentita e forte la mancanza di coloro che ci hanno lasciato, rendendo indispensabile un gesto di vicinanza e di attenzione nei confronti di chi soffre per la perdita dei propri cari.