Ilfattoquotidiano.it - Minaccia il personale e prova ad aprire il portellone dell’aereo: volo dirottato d’urgenza a Bari

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Hato ildi bordo poi hato adil. Problema: il veliera già decollato da Antalya, in Turchia, ed era diretto all’aeroporto di Gatwick, a Londra. Per questo ilEasyjet EZY8556 è statosudove è atterrato per calmare una 16enne che aveva dato in escandescenze e per mettere in sicurezza gli altri passeggeri. “È stato un inferno. Mi ha rovinato il Natale” ha raccontato una 39enne di ritorno a Londra dopo aver trascorso le vacanze in Turchia, al tabloid inglese The Sun. Il fatto è successo il 27 gennaio scorso.Secondo le testimonianze tutto è iniziato quando la 16enne ha cominciato a litigare con una bambina a causa – questo è quanto riportato – di forti e continui colpi di tosse. E così la ragazza prima ha aggredito verbalmente la bimba, poi i membri dell’equipaggio, poi si è diretta a passo svelto verso la codaperun