Milan Conceicao | Tomori? Non ho avuto tempo di parlare di mercato

In mattinata, presso la sala stampa dell'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita) il nuovo allenatore dei rossoneri, Sergio, ha presentato in conferenza Juventus-, seconda semifinale della 'Final Four' della Supercoppa Italiana in programma domani, alle 20:00 ora italiana, nel medesimo stadio. Per l'occasione,ha anche parlato della situazione di Fikayo, difensore del, classe 1997, segnalato in uscita (Juventus o Premier League). Ecco, dunque, qui di seguito le parole dell'ex Porto sul centrale inglese ex Chelsea, che gioca nel Diavolo dal gennaio 2021. "Non ho parlato di, non honeanche il. Non mi piace individualizzare le cose.fa parte del gruppo come tutti gli altri che sono a disposizione dele quella è la cosa più importante per me".