Oasport.it - LIVE Musetti-Diallo, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: si comincia con il canadese al servizio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Gamee dritto.40-15 Serve and volley ben giocato dal tennista di Montreal.30-15e dritto a segno per il.15-15 Prima vincente del nordamericano.0-15 Scappa via lo smash in arretramento di.PRIMO SET06:06 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via al match con ilal.06:03 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Lorenzoe Gabriel.05:58 Ancora pochi minuti ci separano dall’ingresso in campo dei due protagonisti dell’incontro.05:53 Il vincente della sfida troverà ai quarti di finale uno tra il portoghese Nuno Borges e lo spagnolo Jaime Munar.05:48 Quello che andremo a commentare sarà il secondo confronto diretto tra i due, con il nordamericano impostosi in due parziali nel match del round robin di Coppa Davis 2023.