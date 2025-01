Inter-news.it - LIVE Inter-Atalanta 1-0: Dumfries gira e porta in vantaggio l’Inter

è il match valido per la semifinale di Supercoppa italiana. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro gli orobici allenati da Gian Piero Gasperini. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.00 italiane (22.00 locali), si gioca all’Al-Awwal Park Stadium di Riad.1-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP55? Triplo cambio per l’: entrano Lookman, De Ketelaere ed Ederson, escono Samardzic, Zaniolo e Ruggeri.Corner dalla destra di Calhanoglu, torre di Bisseck eta di. Non c’è nulla su Scalvini, che si lascia andare.48? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLSSSSSSSSSSSSSSS:IN47? Grande movimento di Bastoni, che di testa serve Dimarco. Sinistro deviato in angolo.