Ilfattoquotidiano.it - Le diagnosticano un cancro terminale a 34 anni e lancia l’allarme: “Non ignorate questi cinque sintomi”

A 34le è stato diagnosticato un tumore ai polmoni in fase avanzata e adesso, secondo i medici, le restano solo dai tre ai sei mesi di vita. Ma Linda Chavez, giovane donna che vive negli Stati Uniti con il marito e i due figli, combatte la sua battaglia con ottimismo e il sorriso: “Sono io, sopravvivrò”, afferma in un video pubblicato sui social.E proprio attraverso la Rete ha cominciato a sensibilizzare sulla prevenzione del, perché gli altri riescano a intervenire in tempo dove lei non ha più possibilità di farlo. Quando, l’anno scorso, la sua malattia fu individuata, il tumore era già al quarto stadio e aveva raggiunto cervello, ossa (comprese quelle della colonna vertebrale) e tessuti come i linfonodi e la ghiandola surrenale.Adesso, in un filmato postato su Instagram e Tik Tok, Chavez ha parlato della sua esperienza, elencando alcuniche potrebbero essere segnali di une sarebbe bene non ignorare.