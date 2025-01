Ilrestodelcarlino.it - La Lucchese pensa a Vertainen

Aprirà ufficialmente i battenti oggi il mercato invernale, quello dei ritocchi. Ma nel girone B, quello del Rimini, c’è già chi si è portato avanti con i lavori. E le più scatenate sembrano, a differenza di quanto succede di solito, sono quelle là davanti in classifica. Perché la lotta è piuttosto accesa e servono rinforzi. Il Pescara cerca sostanza in mezzo al campo. Oltre are al ritorno di Kraja, gli abruzzesi stanno facendo anche un pensierino all’ingaggio di Freddi Greco, centrocampista del Vicenza che potrebbe trasferirsi in Abruzzo. Il centrocampista Francesco Casarini giù in questi primi giorni dell’anno ha trovato casa a Carpi. Ha già, infatti, lasciato la Turris per stringere la mano a mister Serpini e ai nuovi compagni. Anche se ovviamente l’ingaggio potrà essere messo nero su bianco solo da oggi.