Ilfattoquotidiano.it - Kyrgios dopo l’eliminazione all’Atp di Brisbane: “Ho bisogno di un miracolo in vista degli Australian Open”

Nickè sceso in campo250 dipiù di un anno e mezzo d’assenza per un infortunio. In coppia con Novak Djokovic, il duo è stato eliminato dal croato Nikola Mektic e il neozelandese Michael Venus (teste di serie numero 1 del tabellone) 6-2, 3-6, 10-8 in un’ora e quattordici minuti. Per l’o si tratta della seconda sconfitta in due giorniquella subita in singolare nel match contro Mpetshi Perricard. Una partita che ha mostrato comesia pronto per giocare ad alti livelli, ma che al tempo stesso deve ancora superare grossi limiti fisici, con gliormai prossimi alla partenza.Il torneo, in programma dal 15 gennaio, sarà anche la sua opportunità per affrontare Jannik Sinner, sistematicamente contestato dall’o in seguito al caso Clostebol.