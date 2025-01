Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Maignan: “Conceicao dà energia. Rigori? Vi dico che …”

Mike, portiere rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' alla vigilia di, seconda semifinale della 'Final Four' della Supercoppa Italiana in programma domani, alle 20:00 ora italiana, all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Ecco, dunque, le dichiarazioni dell'estremo difensore francese del. Sulche può vincere la Supercoppa: "Certo, siamo il. Ci alleniamo ogni giorno per vincere: abbiamo ambizione di fare bene e dare il massimo. Domani sarà difficile e per la Juve sarà una partita diversa da quella di campionato". Su cosa è cambiato passando da Paulo Fonseca a Sergio: "Non posso dire tante cose perché sono le nostre informazioni interne. Sappiamo che ogni allenatore è diverso, ha le sue idee e la metodologia diversa. Ci dobbiamo adattare così domani arriviamo pronti per fare la partita che dobbiamo fare.