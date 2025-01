Thesocialpost.it - Incidente ad Alleghe, scontro tra suv e skibus: una ragazza 23enne è grave in ospedale

Unsi è verificato nel pomeriggio del 2 gennaio ad, di fronte all’Hotel Barance a Masarè in provincia di Belluno. Attorno alle 16.20 un violento frontale ha coinvolto unoe un Suv Bmw, provocando il ferimento di una ventitreenne di Milano, passeggera del veicolo, elitrasportata d’urgenza al Ca’ Foncello di Treviso. Nellosono rimasti feriti anche il conducente dell’auto, un 58enne lombardo, e l’autista dello, un 59enne abruzzese, entrambi ricoverati incon traumi di minore entità.L’impatto è avvenuto alle porte del paese a metà pomeriggio, quando il traffico nella zona era ancora molto sostenuto, diviso fra gente che rientrava dal lavoro e turisti che tornavano a casa dopo aver trascorso la giornata sulle piste da sci.L’Stando alle prime ricostruzioni fatte dalle forze dell’ordine, per cause ancora in corso di accertamento, la Bmw ha invaso la corsia opposta, centrando frontalmente il muso dello, che viaggiava in direzionecon a bordo un gruppo di sciatori.